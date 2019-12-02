مرتضى منصور يبلغ لاعبي الزمالك بالمدرب الجديد.. تعرف عليه

أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن تولي الفرنسي باتريس كارتيرون، مهمة تدريب نادي الزمالك.



وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" رئيس نادي الزمالك أبلغ لاعبيه منذ قليل في جلسته معهم بتولي كارتيرون الادارة الفنية للفريق ومعه سامي الشيشيني وأمير عبدالعزيز".



وعقد مرتضى منصور جلسة خاصة مع لاعبي نادي الزمالك في مكتبه بنادي الزمالك تحفيزًا لهم الفترة المقبلة.



تلقى لاعبو نادي الزمالك وعدًا من مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض بمنحهم جزءا من مستحقاتهم المتأخرة خلال الساعات المقبلة.



وأكد رئيس الزمالك للاعبيه أنه سيصرف لهم جزءا من مستحقاتهم قبل دخولهم غدًا الثلاثاء في المعسكر المغلق الخاص بمباراة الشرقية بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر المحدد لها بعد غد الأربعاء.

