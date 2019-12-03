بعد تتويج ميسي للمرة الـ 6.. معلومات يجب أن تعرفها عن البالون دور

تُوِّج الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة، رسميًا بجائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.



وتفوَّق ليونيل ميسي، على كلٍ من الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.



وفي السطور التالية نستعرض ابرز المعلومات التي يجب ان تعرفها عن جائزة البالون دور.



مُنحت الجائزة أول مرة سنة 1956، كانت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية هي وراء الفكرة وكانت هي التي تختار الاعب الذي سيمنح الجائزة ولكنه أصبح حاليًا يتم اختيار الاعب بعد تصويت يتم من قبل الصحفيين المختصين بكرة القدم..



كانت الجائزة تمنح في البداية للاعبين الأوروبيين، وفي سنة 1995 تم تعديل القانون وأصبحت تمنح للاعبين الذين يلعبون في أندية أوروبية، وكان جورج ويا “الليبيري” أول لاعب غير أوروبي يمنح الجائزة وذلك سنة 1995، وفي سنة 2007 أصبحت الجائزة تمنح لجميع اللاعبين ولم تعد تقتصر على اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية.



وفي عام 2010 تم الاتفاق على إيقاف الجائزة و دمجها مع جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم المقدمة من الفيفا تحت مسمى كرة الفيفا الذهبية، وفي عام 2016، لم تتوصل مجلة فرانس فوتبول مع الفيفا لإتفاق حول تجديد العقد، وبالتالي ستعود المجلة للتفرد بالكرة الذهبية، فيما أنشأت الفيفا جائزة جديدة بمسمى الأفضل (The Best).



أول لاعب فاز بجائزة الكرة الذهبية هو الإنجليزي ستانلي ماثيوس لاعب نادي بلاكبول آنذاك سنة 1956، وقبل عام 1995، كانت تعرف الجائزة في الإعلام الإنجليزي بإسم جائزة أفضل لاعب أوروبي للسنة، رونالدو لاعب إنتر ميلان آنذاك هو أول لاعب من أمريكا الجنوبية يفوز بالجائزة سنة 1997.



ويعتبر ميشيل بلاتيني أول لاعب يفوز بالجائزة لـ3 مرات متتالية أعوام 1983، 1984 و1985 بقميص يوفنتوس، وفاز لاعبين آخرين بالجائزة 3 مرات، هما يوهان كرويف لاعب أياكس وماركو فان باستن لاعب إيه سي ميلان، ويعتبر نادي برشلونة الإسباني الأكثر فوزا برصيد 11 جائزة.