بمكياج صاخب وفستان أسود.. شاهد إطلالة رنا سماحة في cairo fashion festival

شاركت الفنانة رنا سماحة، متابعيها عبر إنستجرام، بصور جديدة لها، خلال حضورها cairo fashion festival.



وظهرت رنا سماحة فى الصورة بإطلالة من اختيار الاستايلست محمد عليوة، حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود، واتسم التصميم بأنه يشبه البليزر.



وانتعلت رنا سماحة حذاء صيفيا باللون الأسود ذا كعب عالٍ، وارتدت كلاتش متوسط الحجم متناسق مع لون إطلالتها.



أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت رنا سماحة على شعرها المنسدل على كتفيها.



ووضعت خبيرة التجميل أسماء الصاوي، لـ رنا سماحة، مكياجا صاخبا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

