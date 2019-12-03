ريم البارودى تهنئ أمير شاهين بعيد ميلاده: مش هقدر أوصف 15 سنة صداقة

نشرت الفنانة ريم البارودى صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام.



وأطلت ريم البارودي في الصورة بفستان باللونين الأحمر والأبيض، حيث كانت بصحبة الفنان أمير شاهين.



وهنأت ريم البارودي، أمير شاهين بعيد ميلاده، متمنية له الصحة والنجاح الدائمين.



وعلقت ريم البارودي، على الصورة: "مهما كتبت؛ عمري ما اعرف أوصف شعوري او اقدر احكي عن ١٥ سنه صداقه، ربنا يديمك في حياتنا جميعا، لانك ونعم الصديق بجد، واسمك على مسمى، أمير أصحابك، كل سنه وانت دايما كده متربي وطيب، وعقبال مليووووووون سنة".



وانهالت التهاني على الصورة من الجمهور، للفنان أمير شاهين، بمناسبة عيد ميلاده.