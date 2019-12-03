ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

اشتري آيفون 7 جديد بـ 2800 جنيه.. تعرف على السر

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 06:36 ص
آيفون 7
آيفون 7
Advertisements
كريم جمال
أن تشترى هاتف آيفون من علامة التفاحة الأمريكية الفاخرة هو أمر مكلف للغاية بسبب إرتفاع أسعار هواتف آبل، إلا أن الكثيرين يتمنون اقتناء الهاتف الذكي الأشهر في العالم.

وتوجد عروض مستمرة على منصات البيع بالتجزئة الإلكترونية، تمكنك بسهولة من شراء هاتف مثل 7 iPhone بـ 175 دولارا أمريكيا فقط، ما يعادل 2800 جنيه مصري.

وبحسب موقع "تك رادار" التقنى، يمكن الحصول على نسخة 128 جيجابايت من آيفون 7 عبر منصة أمازون الشهيرة، مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.

وللتذكرة؛ فهاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.

يذكر أن هاتف iPhone 7 يأتى بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه من خلال النقر هنا.

https://www.amazon.com/Apple-iPhone-Unlocked-Quad-Core-Camera/dp/B06WGMLS64/ref=sr_1_2?keywords=iphone+7+unlocked&qid=1575331134&sr=8-2
Advertisements

ترشيحاتنا

جماهير ليفربول: محمد صلاح يستحق مركزا أفضل بجائزة الكرة الذهبية 2019

الحكومة تنفق 40.2 مليار جنيه علي رواتب الموظفين في شهرين

التالتة تابتة.. نادين الراسي تعلن عن خطبتها رسميا وتعرف على حبيبها

بـ«الأسود الشبيكة».. منة فضالي تشعل إنستجرام

تشكيل الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون

ريم البارودى تهنئ أمير شاهين بعيد ميلاده: مش هقدر أوصف 15 سنة صداقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف المشاهير في 2019.. هنا الزاهد تظهر بـ2 .. وزوجة مدرب منتخب مصر السابق تظهر برداء ملكي.. مين أحلى؟

بـ الريال السعودي وبعد الخصم.. سعر فستان سيرين عبد النور فى أحدث ظهور لها

بـ«الأسود الشبيكة».. منة فضالي تشعل إنستجرام