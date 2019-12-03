اشتري آيفون 7 جديد بـ 2800 جنيه.. تعرف على السر

أن تشترى هاتف آيفون من علامة التفاحة الأمريكية الفاخرة هو أمر مكلف للغاية بسبب إرتفاع أسعار هواتف آبل، إلا أن الكثيرين يتمنون اقتناء الهاتف الذكي الأشهر في العالم.





وتوجد عروض مستمرة على منصات البيع بالتجزئة الإلكترونية، تمكنك بسهولة من شراء هاتف مثل 7 iPhone بـ 175 دولارا أمريكيا فقط، ما يعادل 2800 جنيه مصري.





وبحسب موقع "تك رادار" التقنى، يمكن الحصول على نسخة 128 جيجابايت من آيفون 7 عبر منصة أمازون الشهيرة، مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone 7 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 13.





وللتذكرة؛ فهاتف iphone 7 قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.





يذكر أن هاتف iPhone 7 يأتى بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت، وبطارية سعة 1960 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه من خلال النقر هنا.



