ميزة جديدة من فيس بوك لأصحاب هواتف أندرويد وآيفون

يبدو أن منصة فيس بوك تجهز مفاجأة لأصحاب هواتف أندرويد، وهى ميزة إرسال الصور مباشرةً إلى تطبيق الصور الخاص بجوجل، وتدعى الميزة Data Transfer Project moving.



وبحسب موقع "جى إس إم آرينا" التقني، تقوم فكرة Data Transfer Project moving على نقل الصور الخاصة بك على حسابك في فيس بوك، إلى تطبيق صور جوجل فورا عن طريق الإنترنت.



والهدف من الميزة؛ هي جعل عملية نقل الصور من المنصات المختلفة بصورة أكثر سهولة، ومن المفترض أن تعمم التجربة مع كل من شركات "تويتر، مايكروسوفت، آبل".



وكشفت إدارة فيس بوك عن أن الميزة ستكون متاحة لبعض المستخدمين فى أيرلندا، ومن ثم ستعمم لكل دول العالم بحلول 2020.



وأشارت إلى أن نفس الميزة ستكون متاحة لاحقًا لأصحاب هواتف آيفون، عبر حساب iCloud السحابية.