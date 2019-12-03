أمريكا: على تركيا عدم ابتزاز الناتو بسبب الأكراد

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، إنه يجب على تركيا عدم ابتزاز حلف شمال الأطلسي "الناتو" وعرقلة خططه بشأن دول البلطيق وبولندا، في مقابل تصنيف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في قائمة الإرهاب.



وأوضح وزير الدفاع الأمريكي في بيان له: "نطالب تركيا بعدم عرقلة خطة حلف شمال الأطلسي (الناتو) حول دول البلطيق وبولندا، ونؤكد على أن التعاون يأتي في المقام الأول".



ويأتي هذا الخلاف، قبل أسبوع من انعقاد قمة الحلف في لندن في الذكرى الـ 70 على إنشائه.



ويسعى مبعوثو الحلف للحصول على موافقة رسمية من كل الدول الأعضاء على خطة الحلف العسكرية للدفاع عن بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا في حالة تعرضها لهجوم روسي، غير أنه في حال رفضت تركيا؛ فسيكون صعبا على الحلف تعزيز دفاعاته في هذه الدول.



ويزيد هذا الخلاف من حدة الانقسامات بين تركيا والولايات المتحدة، ففي الوقت الذي تقول تركيا إن وحدات حماية الشعب على صلة بحزب العمال الكردستاني المصنف على قوائم الإرهاب، إلّا أن واشنطن كانت قد دعمت هذه الوحدات في الحرب ضد "داعش".