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أصل الحكاية

حمدي النقاز.. الحل الذي تحول إلى مشكلة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:12 ص
مرتضى منصور وحمدي
مرتضى منصور وحمدي النقاز
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أحمد سالم
لم يحضر بالأمس اللاعب حمدي النقاز، اجتماع رئيس نادي الزمالك مع اللاعبين، والذي تم بثه عبر موقع يوتيوب وصفحة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي على فيسبوك، في محاولة لتجاوز الأزمات التي أثيرت مؤخرا عقب هزيمتين متتاليتين للزمالك محليا أمام إنبي وإفريقيا أمام مازيمبي الكونغولي.

وأكد رئيس النادي ثقته في اللاعبين وأثنى على قدراتهم وتعهد بحل أزمة المستحقات المتأخرة، لكن غياب النقاز كشف عن أن أزمة اللاعب أكبر من ذلك، حيث استشعر نية الفريق الأبيض الاستغناء عن اللاعب.

لماذا لم يحضر حمدي النقاز
قرر اللاعب فسخ تعاقده مع الزمالك من جانب واحد بعد تأخر مستحقاته وعدم الحصول على راتبه لمدة 4 أشهر، وفقا للرسالة التي يبعثها اللاعب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للجماهير.

وقال محامي اللاعب إن حمدي النقاز سيتقدم بشكوى لـ الفيفا من أجل حفظ حقوقه لدى نادي الزمالك، مشددا على عدم عودته للزمالك مرة أخرى.

ماذا تقول اللوائح
ومن سوء حظ إدارة نادي الزمالك، أن لوائح الفيفا تنصف اللاعب حمدي النقاز في أزمته، حيث تنص اللائحة على أن عدم دفع المستحقات المالية لـ اللاعب من جهة ناديه لمدة شهرين على الأقل، يكون سببا قانونيا لفسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد.

واشترطت لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يتم منح مهلة للنادي 15 يوما بعد إخطاره بذلك، وهو ما يعني أن حمدي النقاز سينهي عقده مع الزمالك دون الخشية من عقوبات ستوقع عليه.

الحل الذي تحول إلى مشكلة
صاحب قدوم حمدي النقاز إلى الزمالك ضجة كبيرة، باعتبار أن اللاعب الدولي الذي كان يمثل منتخب تونس في حينها، صفقة كبيرة قد تحل مشاكل الجبهة اليمين للزمالك، والتي كان يشغلها حازم إمام.

أدى النقاز مباريات رائعة مع الفريق الأبيض قبل أن يتراجع مستواه ويصبح عبئا على الفريق، وتتطور أزمته مع النادي إلى درجة فسخ التعاقد من طرفه فقط.

يواجه الزمالك أزمة في الجانب الأيمن بعد رحيل النقاز، حيث سينحصر المركز على حازم إمام الذي سيواجه صعوبات كبيرة في سد الفراغ محليا وإفريقيا.
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