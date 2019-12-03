باتريس قيد الوصول.. تنصيب كارتيرون مديرا فنيا للزمالك اليوم

ينتظر مسئولو نادى الزمالك، وصول الفرنسى باتريس كارتيرون اليوم، إلى القاهرة لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، خلفا للصربي ميتشو.



وكان الزمالك أعلن أمس بشكل رسمي إقالة الصربي ميتشو من تدريب الفريق الأبيض بعد الهزيمة المدوية التى تلقاها الفريق أمام مازيمبي بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما خارج ادليار فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تعيين الفرنسي باتريس كارتيرون مديرا فنيا لفريق الكرة الأول بالنادي، ومن المقرر أن يعاون كارتيرون في مهمته سامي الشيشيني وأمير عبد العزيز مساعدين.. واليوناني أنطونيو مدربا للأحمال.



ومن المقرر أن يصل كارتيرون القاهرة، اليوم، الثلاثاء، وفور وصوله سيعقد جلسة خاصة مع مسئولى الزمالك من أجل توقيع عقود توليه تدريب الزمالك بشكل رسمي.



واجتمع رئيس الزمالك مع لاعبي الفريق الأبيض، أمس الاثنين، من أجل حل أزمة مستحقاتهم المتأخرة.



