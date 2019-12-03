لا تسخر من أعمى ولا تهزأ من قزم .. إنسانية الحضارة المصرية مع ذوي الاحتياجات

خصصت الأمم المتحدة سنويًا يوم 3 ديسمبر ومنذ عام 1992 ليكون يومًا لدعم ذوى الإحتياجات الخاصة،لزيادة فهم قضايا الإعاقة وزيادة الوعى بضرورة إدخالهم فى الحياة الثقافية و الإقتصادية والسياسية ودمجهم فى المجتمع.



و تعتبر الحضارة المصرية القديمة أول من وضعت بذور حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة،وهو ما كشفته لنا راندا روفائيل مدير الإدارة المركزية للشئون العلمية والجرافيك والتدريب بقطاع المتاحف في وزارة الآثار.



وقالت راندا روفائيل أن حضارة مصر القديمة تعاملت مع ذوي الاحتياجات الخاصة بنظرة إنسانية إيجابية، فالكل متساوٍ في الحقوق والواجبات،وذلك على العكس تماما منً الحضارات الأخرى المجاورة لمصر مثل الحضارة الإغريقية والرومانية، والتى كانت تنظر لهم أنهم فئة شاذة وفقا لقاعدة البقاء للأصلح.



وكشفت أنه وهناك ما يسمي بتعاليم "امنموبي"،وهى تعاليم كُتبت فى عصر "الرعامسة" علي بردية معروضة حاليا بالمتحف البريطاني،عبارة عن تعاليم تركها الأديب المصرى امنموبي إلى ابنه.



وطلب منه بألا يعامل ذوي الإحتياجات الخاصة بشكل مهين قائلًا"لا تسخر من أعمى ولا تهزأ من قزم ولا تحتقر الرجل الأعرج ولا تسد الطريق أمام العاجز ولا تعبس في وجهوهم ولا تحفظن رجلا في يد الله أي المجنون فالرب هو خالقهم من طين وقش وهما المادتان الذي يصنع منهما الطوب اللبن والله هو مسويه وهو يهدم ويبني كل يوم وهو يصنع ألف تابع حسب أرادته وهو قدير يحيي ويميت... "»