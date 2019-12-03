انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 11 يناير.. الاختبارات بنظام الكتاب المفتوح.. والوزارة: المصريون بالخارج سيمتحنون بالنظام القديم

التعليم:

* سيتم نشر نماذج امتحانية استرشادية لتدريب الطلاب على موقع بنك المعرفة الأسبوع القادم

* سيتم عقد لقاءات مع مديري عموم تنمية المواد لتوضيح مواصفات الورقة الامتحانية







تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2019/2020.



ومن المقرر أن يتم عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر إجراؤها خلال شهر يناير 2020 ورقيًا ووفقًا للمواصفات التي يصدرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتعقد الامتحانات على مستوى كل إدارة تعليمية وبنظام (Open Book)، وتتم عملية تقدير الدرجات أيضًا على مستوى الإدارة التعليمية.



وستتولى المديرية تجميع النتائج من الإدارات التعليمية التابعة لها وإرسالها للوزارة وفقًا للنموذج والآلية التي سوف يتم إعدادها من قبل قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاءات توجيهية للسادة موجهي عموم المواد الدراسية مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية بالوزارة لتوضيح التعليمات الخاصة بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية وكل ما يتعلق بعملية التقييم (صياغة الأسئلة-عددها وتصنيفها).



"أما بالنسبة للصف الثاني الثانوي فيتم إجراء الامتحانات باستخدام جهاز التابلت لطلاب المدارس الحكومية (الرسمية –الرسمية لغات) وطلاب المدارس غير الحكومية (الخاصة – المعاهد القومية)، أما بقية الفئات: (المنازل، الخدمات، السجون، الطلاب المجندون، الطلاب المتواجدون بالمستشفيات، طلاب الدمج) سيتم امتحانهم ورقيًا".



وتعقد امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي في الفترة المسائية بينما تعقد امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي في الفترة الصباحية، وأن درجة الطالب في امتحانات نصف العام تمثل 50% من الدرجة الإجمالية، وحالة الطالب النهائية تتوقف على مجموع درجات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني.



ومن جانبه .. أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، أن الوزارة سوف توفر الاسبوع القادم نماذج امتحانية استرشادية جديدة للتدريب على نظام الامتحانات ، قبل انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الصفين الاول و الثاني الثانوي ، مؤكدا أن هذه النماذج سيتم رفعها على موقع بنك المعرفة المصري أولا ثم يتم رفعها بعد ذلك على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.



وكانت حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات الأخيرة بسبب موعد عيد الغطاس الخاص بالإخوة المسيحيين وتداخله مع مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ الصفين الأول والثاني الثانوي من العام الدراسي الحالي 2019 /2020.



حيث أكد بعض أولياء الامور والمعلمين أنه من المحتمل أن يكون عيد الغطاس يوم 20 يناير 2020 والذي يتزامن في جداول الامتحانات مع عقد امتحان الفلسفة لطلاب اولى ثانوي و امتحاني التطبيقات الرياضية و علم النفس بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي ، وهو ما زاد من مناشدات الأهالي لوزارة التربية والتعليم لتعديل جداول امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي و عدم عقد اي امتحان يوم عيد الغطاس.



ومن جانبه .. أكد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، أن الوزارة عندما وضعت جداول الامتحانات المذكورة وضعتها على اساس ان عيد الغطاس يأتي كل عام يوم 19 يناير 2020 .



وأضاف حجازي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : أنه بما ان هناك جدلا و احتمالية في تغير موعده هذا العام ، فقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل مخاطبة رسمية للكنيسة المصرية ، للتعرف على الموعد الرسمي ليوم عيد الغطاس هذا العام.



وأوضح حجازي أنه في حالة ما إذا ردت الكنيسة و أكدت أن عيد الغطاس سيوافق يوم 20 يناير 2020 ، فسوف يتم على الفور تعديل الجدول بحيث يتم عقد الامتحانات المذكورة يوم 19 بدلا من يوم 20 يناير 2020 .

وعن نظام اسئلة الامتحانات ، قال حجازي أن اسئلة الامتحانات فتشتمل جميع الاختبارات على نوعين من الأسئلة: أسئلة موضوعية (اختيار من متعدد)، وأسئلة مقالية (ذات الإجابات المفتوحة)، تقيس مهارات الفهم، والتطبيق والمهارات العليا للتفكير، وليس الحفظ والاستظهار.



وقد وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على أن يؤدي طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي امتحانات ابناؤنا في الخارج هذا العام بنفس طريقة اداء امتحانات العام الماضي.



وأوضح الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، أن طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي المغتربين الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج ، سيؤدوا الامتحانات بسفاراتهم المقيدين بها على دورين ، دور أول في شهر ابريل 2020 ، ودور ثاني في شهر يوليو 2020.



وأكد حجازي أن امتحانات هؤلاء الطلاب ستتم بنفس مواصفات الورقة الامتحانية لكل المواد التي ادى الطلاب الامتحانات عليها العام الماضي.



وقال حجازي : أما بالنسبة لنظام الامتحانات التي تعقد "إلكترونيا " على التابلت بنظام الكتاب المفتوح "اوبن بوك" فهو نظام خاص بالطلاب الذين يؤدون الامتحانات داخل جمهورية مصر العربية فقط .



وأشار حجازي إلى أن الطلاب المغتربين الدارسين بالخارج بنظام ابناؤنا في الخارج بالصفين الاول والثاني الثانوي فلا شأن لهم بهذا النظام ، حيث أنه لن يطبق عليهم أداء الامتحانات بهذه الطريقة.





جدير بالذكر أنه كان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2020/2019.



وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية)، حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.



كما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، في الفترة الصباحية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019