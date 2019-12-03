شعبان عبد الرحيم يختتم حياته الفنية في السعودية | شاهد

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" منذ عدة أيام , فيديو للفنان شعبان عبد الرحيم وهو يغنى اثناء مشاركته بموسم الرياض قبل وفاته .



وظهر شعبان في الفيديو وهو جالس على كرسى متحرك بسبب كسر فى القدم.



وتوفي فجر اليوم، الثلاثاء، الفنان شعبان عبد الرحيم، وذلك في مستشفى المعادي العسكرى، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 62 عاما.



وأكد مقربون من شعبان عبدالرحيم أنه لم يكن يعاني من أي أزمات صحية خطيرة، بل وعكة صحية بسيطة، وارتفاع في درجة الحرارة، ولكن حالته تدهورت بشكل مفاجئ، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.







