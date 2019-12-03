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أخبار البلد

بعد تقديم أوراق اعتماده..سفير واشنطن يلتقي وزير الخارجية

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 04:35 م
جانب من اللقاء بين
جانب من اللقاء بين وزير الخارجية والسفير الأمريكي
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محمود نوفل
التقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة جوناثان كوهين اليوم بوزير الخارجية سامح شكري.

وقال السفير الأمريكي في تصريحات صحفية له خلال اللقاء "أتطلع إلى العمل مع وزير الخارجية سامح شكري وجميع شركائنا في مصر لمواصلة بناء وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا وتعزيز المصالح المشتركة في الأشهر والسنوات المقبلة."

وكان السفير الأمريكي جوناثان كوهين قد تقدم بأوراق اعتماده رسميًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي سياق آخر قام السفير الأمريكي بزيارته الأولي للقوة والمراقبين متعددي الجنسيات في سيناء حيث حضر الحفل الذي سلم فيه القائد السابق، إم جي سيمون ستيوارت، من أستراليا، القيادة إلى القائد الجديد ، الميجور جنرال إيفان ويليامز، من نيوزيلندا.

وصرح السفير علي هامش المشاركة قائلا :نفخر بأن نكون أكبر مساهم في هذه الهيئة، والتي ساعدت على مدار 40 عامًا في الإشراف على السلام بين مصر وإسرائيل.
بعد تقديم أوراق اعتماده..سفير واشنطن يلتقي وزير الخارجية
بعد تقديم أوراق اعتماده..سفير واشنطن يلتقي وزير الخارجية
بعد تقديم أوراق اعتماده..سفير واشنطن يلتقي وزير الخارجية
بعد تقديم أوراق اعتماده..سفير واشنطن يلتقي وزير الخارجية
بعد تقديم أوراق اعتماده..سفير واشنطن يلتقي وزير الخارجية
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