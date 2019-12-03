وفاة شعبان عبد الرحيم | شاهد كيف نعته أنغام

نعت الفنانة أنغام، المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم، عبر حسابها بموقع "تويتر"، الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 62 عاما.





ونشرت أنغام صورة للراحل شعبان عبدالرحيم، وعلقت "البقاء لله.. المبهج شعبان عبدالرحيم".





وتحيى أنغام حفلا غنائيا في إطار فعاليات موسم الرياض بعد غد الخميس، بمسرح أبوبكر سالم بالرياض، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.





ومن المقرر أن تقدم أنغام عددا من أغانيها أبرزها: "حالة خاصة جدا" "بقول نسياك" ،" ولا دبلت" ،" هدنة" ،"روحي وسنيني" ، "اساميك الكتيرة" ،"حبايبنا" و"هبدأ من الآخر" ،"مطمنة" ،"مهزومة" ،"بين البينين"، "فرصة الاختيار" ،"بتوصفني" ، "سكيت ليه" ،"عرفها بيا" ،"بعت لي نظرة" ،"اكتبلك تعهد" ،"حته منك" .





من ناحية أخرى تعمل الفنانة أنغام حاليا على اختيار أغاني ألبومها الجديد، حيث تواجدت مؤخرًا في الاستديو بصحبة رامي جمال وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم لتسجيل أغنية جديدة.