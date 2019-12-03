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رياضة

ظهور مميز للجنس الناعم في ملعب مباراة الجونة وإف سي مصر

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 05:58 م
الجنس الناعم فى التحكيم
الجنس الناعم فى التحكيم المصرى
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عمرو ابوبكر
ظهر لأول مرة الجنس الناعم فى التحكيم المصرى، بالأضواء والشهرة فى الملاعب المصرية، حيث تواجدت نورا سمير كحكم رابع في مباراة الجونة ونادي مصر التي تجمعهما حاليًا على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وكان الجنس اللطيف ظهر في لقاءات سابقة بدورى القسم الثانى، إلا أن هذا الظهور يعد الأول من نوعه فى الملاعب المصرية وسط الأضواء والشهرة.

ويقود طاقم تحكيم مباراة الجونة ونادى مصر جلال أحمد حكم ساحة، ويعاونه كل من هانى خيرى وعربى أحمد ونورا سمير.

دخل الجونة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: باسم علي، محمد نجيب، خالد صبحي وجوناثان نجويم.

خط الوسط: أكرم توفيق، محمد محسن ليلة وآلان كيمبادي.

الهجوم: أحمد حمدي، إسلام محارب وأحمد ياسر ريان.

بينما دخل نادي مصر بالتشكيل:
حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: أحمد سعيد أوكا ومحمد شبانة وأحمد يوسف وعلاء عطا.

خط الوسط: شريف أشرف وهشام عبد الحميد ومصطفي سلطان.

خط الهجوم: أحمد الشيخ وويلس الفيس ومحمد نصر.
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