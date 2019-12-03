وزيرة التضامن: قضية الإعاقة تشهد اهتماما من القيادة السياسية والدولة.. انطلاق الرؤية لقضية الإعاقة من الرعاية إلى التمكين ومن العجز للقدرة.. ونعمل على تحقيق تكافؤ الفرص

اليوم العالمي لذوي الإعاقة:

- تكريم اسم الشاعر الكبير الفنان صلاح جاهين

- الاحتفال نظم بمشاركة 90 ابنا وابنة من أبناء مؤسسات التثقيف الفكرى

- تقديم أوبريت الليلة الكبيرة وورشة بورتريه بمشاركة أطفال المؤسسة الموهوبين فنيا





نظمت وزارة التضامن الاجتماعى من خلال المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع صباح اليوم الثلاثاء فعاليات احتفالية كبرى وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاعاقة وذلك بمقر مجمع الإعاقة الشامل بعين شمس.



تضمن الاحتفال الذي نظم بمشاركة 90 ابنا وابنة من أبناء مؤسسات التثقيف الفكرى التابعة للمؤسسة تقديم أوبريت الليلة الكبيرة وورشة بورتريه بمشاركة أطفال المؤسسة الموهوبين فنيا تحت عنوان الزمن الجميل وفقرات فنية متنوعة وعرض عرائس الليلة الكبيرة للفنان جمال الموجى وقد شهد الاحتفال تكريم اسم الشاعر الكبير الفنان صلاح جاهين حيث تسلم درع التكريم بهاء صلاح جاهين نجل الشاعر الكبير.



من جهتها، وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى تحية إعزاز وتقدير لذوى الإعاقة احتفالا باليوم العالمى لذوى الإعاقة الذى يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، حيث أكدت والى أن قضية الإعاقة شهدت خلال الفترة الأخيرة اهتماما شديدا من القيادة السياسية والدولة المصرية لتكثيف الجهود الخاصة بها، وانطلقت الرؤية لقضية الاعاقة من الرعاية إلى التمكين وتحقيق تكافؤ الفرص ومن العجز إلى القدرة.



وفى كلمته أمام الاحتفالية أكد اللواء عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة القومية لتنمية الاسرة والمجتمع، أن الاحتفال اليوم يتم لإلقاء الضوء على قضية الإعاقة ودعم ذوي الإعاقة للحصول على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها والعمل على تحقيق مشاركة فعالة لهم داخل المجتمع كذلك لتوعية الاسر بكافة الخدمات التى تقدمها الدولة لهم.



وأضاف "حمودة" أنه من خلال المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بوزارة التضامن الاجتماعى يتم تقديم الخدمات للأبناء المعاقين ذهنيا، حيث تقوم المؤسسة برعاية 1149 أبنا وأبنة تقدم لهم كافة الرعاية الصحية والثقافية والأنشطة الرياضية والتعليمية وغيرها حيث يتم تقديم الخدمات لحالات التوحد والشلل الدماغي والحضانة الدامجة وجميع المراكز تم تزويدها بأحدث الوسائل والاجهزة معلنا انه قريبا سيتم افتتاح مركز قياس السمعى والبصرى والذهني لتقديم خدمة أكثر تميزا.



الجدير بالذكر فإن المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع تقدم مظلة الرعاية والخدمات المتكاملة لـ 1149 أبنا من متحدي الإعاقة الذهنية في 8 مؤسسات للرعاية حيث تعمل المؤسسة من خلالها على تقديم الرعاية للفئات الخاصة والمعاقين ذهنيا من خلال رعاية وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة عبر برامج متخصصة ومتطورة تمكنهم من الدمج فى المجتمع.



وهى مؤسسة التثقيف الفكرى بالمرج ومؤسسة الرعاية الذاتية بالمرج ومؤسسة الأحداث بالجيزة ومجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس ومؤسسة التثقيف الفكرى للفتيات بحلوان وحدائق القبة ومؤسسة التثقيف الفكرى بالجيزة ومؤسسة ضعيفات العقول بمصر القديمة.



حضر الاحتفال النائب يسرى الأسيوطى وعدد كبير من الجمعيات العاملة والخبراء فى مجال الإعاقة الذهنية.