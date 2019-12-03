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رياضة

كأس مصر.. الجونة وإف سي مصر يلجآن إلى ضربات الترجيح لحسم التأهل

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 07:36 م
لقاء الجونة ونادي
لقاء الجونة ونادي اف سي مصر
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حسام الحارتي
لجأ فريقا الجونة ونادى اف سى مصر باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر إلى ضربات الترجيح عقب انتهاء الوقت الإضافي لحسم اللقاء.

وشهدت المباراة منافسة قوية بين الفريقين من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

وفرض التعادل السلبي نفسه على شوطي المباراة التي جمعت فريقي الجونة ومنافسه نادي مصر باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وحاول لاعبو الجونة إحراز هدف التقدم منذ بداية الشوط الثاني ولكن حارس نادي إف سي مصر تصدى لجميع الكرات بسهولة.

ولجأ الفريقان إلى خوض الوقت الإضافي من أجل إنهاء اللقاء في بطولة كأس مصر.

وشهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين، حيث حاول نادي الجونة فرض سيطرته لإحراز أول أهدافه وإنهاء المباراة مبكرا، ولكن استطاع لاعبو نادي إف سي مصر الحفاظ على شباكهم.

وقبل انتهاء المباراة شن لاعبو نادي إف سي مصر بعض الهجمات التي كاد أن تسكن شباك الجونة ولكن لم يحالفهم الحظ.

وأعلن الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، المدير الفني للجونة، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نادي مصر بإستاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

تشكيل الجونة في مواجهة نادي مصر:

حراسة المرمى: عمر رضوان:

خط الدفاع: باسم علي، محمد نجيب، خالد صبحي وجوناثان نجويم.

خط الوسط: أكرم توفيق، محمد محسن ليلة وآلان كيمبادي.

الهجوم: أحمد حمدي، إسلام محارب وأحمد ياسر ريان.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود الغرباوي، لؤي وائل، وايتر بواليا، عمرو بركات، عموري، عمرو سعداوي، محمود الشبراوي.
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