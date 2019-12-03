مادة التربية الرياضية .. تعرف على تفاصيل توزيع درجاتها بصفوف التعليم الأساسي

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اعتمد الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم ، توزيع درجات مادة التربية الرياضية لمرحلة التعليم الاساسي ، طبقا للقرار الوزاري رقم 311 الصادر بتاريخ 28 نوفمبر 2019 .وأوضح مكتب مدير عام تنمية مادة التربية الرياضية بوزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي تم ارساله للمديريات التعليمية : أن عدد حصص التربية الرياضية اسبوعيا حصتان 90 دقيقة ، والدرجة الكبرى المخصصة لها 40 درجة مقسمة 20 درجة في الفصل الدراسي الاول و20 درجة في الفصل الدراسي الثاني.كما تم التأكيد على أن المجال الحركي الذي يضم الاختبارات البدنية والاختبارات المهارية عليها 10 درجات في الفصل الدراسي الاول مقسمة 5 درجات على الاختبارات البدنية و 5 درجات على الاختبارات المهارية ، ونفس الوضع في الفصل الدراسي الثاني فهذه الاختبارات عليها 10 درجات مقسمة 5 درجات على الاختبارات البدنية و 5 درجات على الاختبارات المهارية.أما عن المجال المعرفي (المعلومات والمعارف و الثقافة الرياضية والصحية ) ، فعليه 5 درجات في الفصل الدراسي الاول و 5 درجات في الفصل الدراسي الثاني.وبالنسبة لـ المجال الوجداني الانفعالي فهو يشمل سلوك التلميذ والالتزام بالزي الرياضي ، وهو مقسم لـ5 درجات في الفصل الدراسي الاول (3 درجات سلوك + درجتين على الزي الرياضي ) ، والفصل الدراسي الثاني 5 درجات (3 درجات سلوك + درجتين على الزي الرياضي ).وبناء على ما سبق يصبح اجمالي درجات التربية الرياضية في الفصل الدراسي الاول 20 درجة ، وفي الفصل الدراسي الثاني 20 درجة ، لتصبح الدرجة الكلية 40 درجة.وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا جديدا بشأن نظام الدراسة والتقييم لمادة التربية الرياضية بمرحلة التعليم الأساسي.ونص هذا القرار على أن تعتبر مادة التربية الرياضية مادة أساسية (مادة نجاح و رسوب) ، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي وذلك بالصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الاعدادي بمرحلة التعليم الاساسي.وأكد الوزير في قراره على أن يخصص لـ مادة التربية الرياضية فترة دراسية واحدة (حصتان أسبوعيا) ، ويتم تقييم الطالب عمليا قبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين على الأقل.كما شدد القرار على أن يتم توزيع درجات مادة التربية الرياضية للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الاعدادي وفقا لما يلي : فترة واحدة مدتها 90 دقيقة بواقع حصتين ، وتخصص لها الدرجة الكبرة 40 مقسمة لـ 20 درجة في الفصل الدراسي الاول و20 درجة في الفصل الدراسي الثاني.وأوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذا القرار يسري على نظام الدراسة في مرحلة التعليم الاساسي بالحلقتين الابتدائية والاعدادية ، على الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الاعدادي اعتبارا من العام الدراسي الحالي 2019/2020.