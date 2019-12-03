أخبار الزمالك.. وصول كارتيرون.. عودة طارق حامد.. وإعلان قائمة مباراة الشرقية في كأس مصر

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادى الزمالك ومن أبرزها رحيل الصربي ميتشو عن قيادة الفريق.
أزمة الأبيض مستمرة.. مهاجم وحيد في قائمة الزمالك لمباراة الشرقية بكأس مصر
أعلن الجهاز الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق المقررة لها مواجهة فريق الشرقية في الدور الـ 32 لكأس مصر والمقررة إقامتها مساء غد، الأربعاء.
كارتيرون يصل القاهرة للتعاقد رسميا مع الزمالك
وصل مطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة بنادى الزمالك، لإنهاء التعاقد مع النادى بشكل رسمى وقيادة الفريق مباشرة.
طارق حامد يشارك في التدريبات الجماعية لـ الزمالك
انضم طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي إلى التدريبات الجماعية.. وأجري تدريبات الإحماء مع زملائه اللاعبين تحت إشراف أمير عبد العزيز مدرب الفريق.
سامي الشيشيني للاعبي الزمالك: يجب التكاتف لضرورة استعادة الثقة
أكد سامي الشيشيني مدرب فريق الكرة الأول بالنادي خلال جلسته مع اللاعبين قبل المران اليوم ضرورة التكاتف لإستعادة التوازن بداية من لقاء الشرقية غدا.
تعليق مثير واتهام جديد من ميتشو لـ الزمالك بعد إلغاء مؤتمره الصحفى
أبدى الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، غضبه الشديد بعد إجباره على إلغاء المؤتمر الصحفي، الذي كان يستعد لعقده مساء اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق الزمالك.
أزمة الأبيض مستمرة.. مهاجم وحيد في قائمة الزمالك لمباراة الشرقية بكأس مصر
أعلن الجهاز الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق المقررة لها مواجهة فريق الشرقية في الدور الـ 32 لكأس مصر والمقررة إقامتها مساء غد، الأربعاء.
كارتيرون يصل القاهرة للتعاقد رسميا مع الزمالك
وصل مطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة بنادى الزمالك، لإنهاء التعاقد مع النادى بشكل رسمى وقيادة الفريق مباشرة.
طارق حامد يشارك في التدريبات الجماعية لـ الزمالك
انضم طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي إلى التدريبات الجماعية.. وأجري تدريبات الإحماء مع زملائه اللاعبين تحت إشراف أمير عبد العزيز مدرب الفريق.
سامي الشيشيني للاعبي الزمالك: يجب التكاتف لضرورة استعادة الثقة
أكد سامي الشيشيني مدرب فريق الكرة الأول بالنادي خلال جلسته مع اللاعبين قبل المران اليوم ضرورة التكاتف لإستعادة التوازن بداية من لقاء الشرقية غدا.
تعليق مثير واتهام جديد من ميتشو لـ الزمالك بعد إلغاء مؤتمره الصحفى
أبدى الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، غضبه الشديد بعد إجباره على إلغاء المؤتمر الصحفي، الذي كان يستعد لعقده مساء اليوم الثلاثاء، بأحد فنادق الزمالك.