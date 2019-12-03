ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مها أبو عوف: أول أجر حصلت عليه كان 150 جنيها ..فيديو

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:33 م
مها أبو عوف
مها أبو عوف
Advertisements
هاني حسين
قالت الفنانة مها أبو عوف، إن مسيرتها الفنية بدأت بالمشاركة في فيلم مع حسن الإمام، مضيفة "كنت أحب التمثيل منذ صغري".

وأضافت مها أبو عوف، في حوارها مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج "قهوة أشرف" المذاع على قناة "الحياة"، "شاركت في عمل فني مع الفنان العملاق يوسف وهبي".

وتابعت مها أبو عوف، "مع بداية التصوير بدأت أشعر بالخوف، وبكيت وطلب يوسف وهبي من فريق العمل إيقاف التصوير، ثم طلب مني التحدث إلى الكاميرا،  وأن أحضنها".

وأكدت مها أبو عوف، "أول أجر حصلت عليه كان 150 جنيهًا، وكان مبلغا كبيرا للغاية، واشتريت به ملابس كثيرة".

وأوضحت مها أبو عوف، "لا أجلس على القهاوي على الإطلاق، ولكنني جلست على قهاوى خارج مصر، ولكنها تفتقر إلى الروح المتواجدة في المصرية".

Advertisements

ترشيحاتنا

نبيل الحلفاوى وسميحة أيوب فى عزاء زوجة عبد الرحمن أبو زهرة.. صور

رجل شمتت في موته إسرائيل| شعبان عبدالرحيم.. بس خلاص!!

فتاة قطرية تفضح نظام تميم وتطلب اللجوء لـ بريطانيا | فيديو

بشرى سارة لطلاب الجامعات .. تعرف عليها

مدير أعمال الراقصة جوهرة يكشف مفاجأة حول الفيديوهات المسربة لها.. فيديو

شاب نشر صورها على الفيسبوك فألقت بنفسها من أعلى المنزل بـ الشرقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحمي من أخطر الأمراض.. 13 فائدة غير متوقعة لـ الطماطم الخضراء

نبيل الحلفاوى وسميحة أيوب فى عزاء زوجة عبد الرحمن أبو زهرة.. صور

فكرة فى حاجة إلى دراسة علمية.. شاب يصمم جهاز إنذار من خطر الصعق بالكهرباء