الاتحاد السكندري يتوج بلقب دوري مرتبط رجال السلة بالفوز على الجزيرة

توج الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، بلقب بطولة دوري المرتبط للموسم الحالي عقب فوزه على الجزيرة الذي يقوده فنيا محمد الكرداني بنتيجة 84 - 78.



أقيم اللقاء مساء اليوم الثلاثاء على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.



وحقق "زعيم الثغر" اللقب الثاني له هذا الموسم بعد تتويجه بلقب البطولة العربية للأندية والتي أقيمت بالمغرب.

