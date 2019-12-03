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رياضة

الاتحاد السكندري يتوج بلقب دوري مرتبط رجال السلة بالفوز على الجزيرة

الثلاثاء 03/ديسمبر/2019 - 10:31 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
توج الفريق الأول لرجال كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، بلقب بطولة دوري المرتبط للموسم الحالي عقب فوزه على الجزيرة الذي يقوده فنيا محمد الكرداني بنتيجة 84 - 78.

أقيم اللقاء مساء اليوم الثلاثاء على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وحقق "زعيم الثغر" اللقب الثاني له هذا الموسم بعد تتويجه بلقب البطولة العربية للأندية والتي أقيمت بالمغرب.
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