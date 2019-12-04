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تعليم

اليوم.. مؤتمر تطوير الدراسات الإعلامية وتحديات التوظيف بـ إعلام القاهرة

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:02 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
تعقد كلية الإعلام جامعة القاهرة بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات ولجنة قطاع معاهد الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالي، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2019، مؤتمرها الثالث، بعنوان: "تطوير الدراسات الإعلامية وتحديات التوظيف"، في قاعة المؤتمرات بالكلية، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

وتبدأ فعاليات المؤتمر، بحضور الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، و الدكتور عادل عبد الغفار رئيس لجنة قطاع معاهد الإعلام واللغات بوزارة التعليم العالي، والدكتور سامي عبدالعزيز رئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية، والدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

ويتضمن المؤتمر ثلاث جلسات بخلاف الجلسة الختامية، تناقش جلسات موضوعات "تجسير الفجوة بين الدراسات النظرية والاحتياجات العلمية، و "أفق تطوير برامج الدراسات العليا"، و "البحث العلمي في مجالات الإعلام"، وتتضمن مداخلات من عدد من أساتذة الإعلام في الجامعات المصرية، بالإضافة إلى عدد من الإعلاميين المتخصصين في الشأن الجامعي.

وتشمل مداخلات الأساتذة موضوعات كتطوير البرامج الدراسية بمعاهد الإعلام، واحتياجات سوق العمل الإعلامية، والتجارب الغربية في الدراسات الإعلامية، والبحوث البينية في العلوم الاجتماعية، والبحوث الإعلامية في ضوء خطة التنمية المستدامة 2030.
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