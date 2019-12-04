البرلمان العراقي يطالب رئيس الجمهورية بترشيح رئيس للحكومة خلال 15 يوماً

نشرت وسائل إعلام عراقية، وثيقة صادرة من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، تتضمن مخاطبة رئيس الجمهورية برهم صالح، بتكليف مرشح لرئاسة الوزراء خلال 15 يوما.





وجاء في نص الوثيقة : "حصلت الموافقة على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي المقدمة إلينا بتاريخ 29 -11- 2019"، وذلك وفقا لقناة "السومرية نيوز".





واضاف رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، في الوثيقة انه "استنادا إلى المادة (76) من الدستور، تفضلكم بتكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال 15 يوما".





في سياق آخر، نفت الرئاسة العراقية، الأنباء التي تم تداولها بشأن رفض الرئيس برهم صالح المصادقة على قانون التقاعد الموحد.



