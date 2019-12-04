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جننت العالم وعملت حالة ..الآثار: افتتاح قصر البارون ومتحف قريبًا.. فيديو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 10:30 ص
اكتشافات لاثارنا
اكتشافات لاثارنا المصرية
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قسم التوك شو
قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الشعب المصرى يلاحظ الحركة والنشاط والحالة التي قامت بها وزارة الآثار فى مصر من اكتشافات وافتتاحات وترميم على مستوى الجمهورية.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيرى، عبر الهاتف لبرنامج " 8 الصبح " المذاع على فضائية " dmc "أن جهود وزارة الآثار المصرية الحالية "جننت العالم اجمع "، لافتا إلى أن السياحة المتكررة لنفس السائح موجودة بشكل ملحوظ فى مصر هذه السنة.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،إلى أن وزارة الآثار فى مصر " عملت حالة " ، مضيفا أن كل الشكر لوزير الآثار الشاب "خالد العنانى " لأنه يعلم كيف يوظف الآثار لصالح السياحة المصرية.

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،أن السياحة والآثار وجهين لعملة واحدة، مؤكدًا أنه ولأول مرة يتم افتتاح متحف جديد فى الغردقة خلال بضع أسابيع بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن قصر البارون سيتم افتتاحه قريبا ، بالإضافة إلى الاهتمام بكل المتاحف بالأقاليم المختلفة ومن الأشياء المهمة إعادة تشغيل متحف طنطا الذى يعد منارة ثقافية لأهل طنطا .

ونوه إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى متحف سوهاج من أهم الإنجازات السياحية فى الصعيد، مشيرًا إلى أن قريبا سيتم افتتاح متحف كفر الشيخ ليكون منارة توعوية وثقافية لأهلنا هناك، إلى جانب المتحف المصرى الكبير للاهتمام وزيارة الرئيس السيسي المتكررة لموقعه ومتابعة الإنشاءات.
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