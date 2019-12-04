أعلى معدل خلال 2019| رحلة ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر

أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي إلى 45.354 مليار دولار بزيادة بلغت 104 ملايين دولار عما كان عليه في أكتوبر السابق له.



وقفز الاحتياطي النقدي لمعدلات غير مسبوقة منذ العام المالي 2014/2013 بمعدل زيادة تجاوز الــ 150%.



وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" رحلة ارتفاع الاحتياطي النقدي بمصر منذ مطلع العام الجاري 2019:



- يناير 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 42.616 مليار دولار

- فبراير 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.060 مليار دولار

- مارس 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.112 مليار دولار

- إبريل 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.218 مليار دولار

- مايو 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.274 مليار دولار

- يونيه 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.351 مليار دولار

- يوليه 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.916 مليار دولار

- أغسطس 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 44.969 مليار دولار

- سبتمبر 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 45.117 مليار دولار

- أكتوبر 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 45.250 مليار دولار

- نوفمبر 2019 بلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي 45.354 مليار دولار



ويعتبر المستوى الحالي هو الأعلى المسجل لدى البنك المركزي متجاوزا مستوى أكتوبر الماضي الذي وصل إلى نحو 45.354 مليار دولار.



وحصلت مصر على 6 شرائح من صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار، كما حصلت على تدفقات ضخمة من مؤسسات دولية خلال العامين الماضيين.



وخلال عام 2017 ارتفع الاحتياطي بنحو 12.755 مليار دولار، بينما تراجعت الزيادة لمستوى 5.5 مليار دولار في 2018.

