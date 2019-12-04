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فن

بعد تصدره التريند| سر أزياء وإكسسوارات شعبان عبد الرحيم الغريبة..فيديو

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:38 م
شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم
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قسم الفن
تصدر الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم مؤشر البحث جوجل في مصر بعد ساعات من وفاته المفاجئة أمس.


وكان موقع صدى البلد قد استضاف الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم قبل رحيله أمس عن عمر يناهز 62 عاما بعد وعكة صحية طارئة استدعت حجزه في المستشفى.


وكشف المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم خلال ندوته عن سر أزيائه الغريبة التي يحرص على ارتدائها منذ بداية حياته الفنية وحتى الآن.

وقال "شعبولا" إنه دائما ما يحرص على ارتداء سلسلة ذهبية تحوي ثلاثة مفاتيح، فضلا عن ساعة في اليد اليمنى، وأخرى في اليسرى، كما أكد أنه يقوم باستيراد معظم ملابسه وإكسسواراته من الصين، ومنها حذاؤه الغريب الذي كان يرتديه في الندوة والذي اشتراه من الصين أيضا.

يذكر أن أسرة الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم تتلقى عزاءه اليوم، الأربعاء، بعد صلاة المغرب بمسجد الشيشينى بـ المريوطية فيصل بجوار منزله الذي عاش فيه طوال حياته.


وشيعت أمس جنازة الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه بحضور عدد من نجوم الأغنية الشعبية منهم حجازي متقال ومحمود الليثي وغيرهما.


ورحل عن عالمنا المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم في الساعات الأولى من صباح أمس عن عمر يناهز 62 عامًا بعد مروره بوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها لمستشفى المعادي العسكري على مدار الأيام الماضية.

وحرص عدد كبير من النجوم المصريين والعرب على نعي الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم منهم عادل امام واليسا والسيد عمرو موسى وغيرهم كثيرون.
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