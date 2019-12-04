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فن

بعد ساعات من طرحه.. كليب قصاد عيوني لـ أحمد جمال يحقق آلاف المشاهدات

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:34 م
أحمد جمال
أحمد جمال
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آيه عاطف
طرح المطرب أحمد جمال، كليب جديدا بعنوان "قصاد عيوني" عبر القناه الرسمية الخاصة به على يوتيوب، وحقق الفيديو كليب آلاف المشاهدات، حيث اقترب من الـ 10 آلاف مشاهدة، بعد ساعات قليلة من طرحه.

وتقول كلمات الأغنية :"انت ايه انت مين انت م الدنيا دى عايش بنا عادى .. ولا نجمه م السما وقعت قصادى .. ريحنى من حيرتى جاوب ع السؤال.. انت ايه انت مين .. مشكلتى انى ماشفتش حد كده فى حياتى .. اكتر حاجه بخاف انا منها تهيؤاتى .. خايف اعلق نفسى بيك وتكون خيال".

"قصاد عيوني" من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام، وماستر أمير محروس، ومن إخراج اليونانى شريف فرنسيس.

يذكر أن أبرز أعمال أحمد جمال، الفنية أغنية "نشيد العاشقين"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا فور طرحها.
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