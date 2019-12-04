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فن

غدًا.. أنغام تحيي حفلاً غنائياً ضخماً بـ موسم الرياض

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:34 م
أنغام
أنغام
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آيه عاطف
تستعد المطربة أنغام، لإحياء حفل غنائي ضخم، غدًا الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك على خشبة مسرح أبوبكر سالم بالرياض بمصاحبة المايسترو هانى فرحات تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركى آل الشيخ.

ومن المقرر أن تقدم أنغام عددا من أغانيها أبرزها: "حالة خاصة جدا" "بقول نسياك"، "ولا دبلت"، "هدنة"، "روحي وسنيني"، "اساميك الكتيرة"، "حبايبنا" و"هبدأ من الآخر".

كما تقدّم أغنية "مطمنة"، "مهزومة"، "بين البينين"، "فرصة الإختيار"، "بتوصفني" ، "سكيت ليه"، "عرفها بيا" ،"بعت لي نظرة" ،"اكتبلك تعهد" ،"حته منك"، و"سيدي وصالك"، ويصاحب أنغام في الحفل مديرة أعمالها راندا رياض.

على جانب آخر، تعمل أنغام على اختيار أغاني ألبومها الجديد، حيث تواجدت مؤخرًا في الاستديو بصحبة رامي جمال وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم لتسجيل أغنية جديدة ضمن أغاني الألبوم المنتظر طرحه خلال الفترة القليلة القادمة.
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