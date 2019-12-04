صراخ مرتضى.. ونجاح ميتشو.. ومصير كارتيرون !



مرت الأيام ويوما بعد يوم ومع خوض منافسات الدورى ومن بعدها منافسات دورى أبطال أفريقيا لتؤكد نجاح ميتشو فى نقل الزمالك من الفشل والخسارة فى الدورى المحلى إلى فشل وخسارة كبيرة أمام مازيمبى بثلاثية نظيفة فى منافسات مجموعات دورى بطولة أفريقيا للأندية الأبطال ..





ومن جديد يخرج علينا رئيس الزمالك بصراخ جديد لكن هذه المرة يعانى ويشكك فى إمكانات ميتشو المدير الفنى للفريق والذى نجح فى عدم القدرة على التعرف على امكانات لاعبيه وتوظيف مهارات كل لاعب لخدمة الفريق..

وبهذا يكون فايلر السويسرى المدير الفنى للأهلى والذى تم التشكيك فى قدراته وامكاناته قد فاز بسباق تعاقد المدير الفنى لنادى القمة .. لأنه استطاع خلال الفترة البسيطة التى قضاها مع القلعة الحمراء أن يرى امكانات لاعبيه ويغير ويطور من اداء اللاعبين فى الملعب وظهرت بصماته واضحة على الأداء الجماعى للفريق وعلى اللاعبين كأفراد وظهر هذا بوضوح على كل من رمضان صبحى وحسين الشحات الذى طوع كل منهما مهاراته وامكاناته لخدمة الفريق .. تلك هى أهم بصمات فايلر عديم الإمكانات والخبرة التدريبية على نجوم القلعة الحمراء .



وبالقطع نجاح فايلر وفشل ميتشو الذى صاحبه ضجة إعلامية كبيرة تشيد بإمكاناته جعل إدارة الزمالك تقرر إنهاء التعاقد معه والتفاوض على تخفيض الشرط الجزائى الذى يمثل ثلاثة أشهر من قيمة راتبه الشهرى الذى يبلغ ما يقرب من مليون ومائتي ألف جنيه .. ويعتبر ميتشو أسرع مدير فنى رحل عن القلعة البيضاء خلال السنوات الخمس الأخيرة والتى رحل خلالها ما يقرب من ثمانى مدربين من بينهم إيناسيو البرتغالى .. مالكيش الإسكتلندى.. باكيتا وباتشيكو وفيريرا من البرازيل .. وبهذا أصبح تغيير ورحيل المدربين فى الزمالك عادة يتكلم عنها الجمهور فور التعاقد مع أى مدير فنى جديد .. الطريف أنه بعد تعاقد الزمالك مع الفرنسى كارتيرون المدير الفنى السابق للأهلى بدأت الجماهير على اختلاف ميولها وانتماءاتها تسأل عن مصير كارتيرون وعن فرص استمراره حتى نهاية الموسم .. أو إمكانية استمراره موسمين يستطيع خلالهما أن يعيد خريطة فريق الزمالك داخل وخارج المستطيل الأخضر .





المشكلة التى تواجه أى مدير فنى للقلعة البيضاء .. أن إدارة الزمالك ليس لديها صبر أو رغبة فى أن يعمل المدير الفنى دون تدخلات تؤثر على قدرات وإمكانات أى مدير فنى حتى وإن كان أغلى وأهم مدير فنى فى العالم ..





ولهذا أقول لكى يستقيم الأداء الفنى لفريق الكرة بالزمالك على الإدارة ترك المدير الفنى الذى تختاره يعمل فى صمت دون ضوضاء أو تدخلات فى عمله هذا يلعب .. وذاك يتم ايقافه .. وذلك يجب تغييره أثناء المباراة وكأن إدارة الزمالك تدفع للمدير الفنى ملايين لكى ينفذ ما يملى عليه من تدخلات رئيس الزمالك .. استقيموا يرحمكم الله.





عندما تعاقد الزمالك أغسطس الماضى مع الصربى ميتشو لتحمل مسئولية القافلة البيضاء خلال الموسم الحالى صاحب هذا التعاقد كلام وحواديت .. تهليل وصراخ كبير من قبل رئيس الزمالك ملأ كل الفضائيات يفاخر فيها ويعظم من قيمة ومكانة ميتشو فى دنيا التدريب العالمى .. وانساق وراءه كل أقلام النقاد الرياضيين المتحدثين باسم نادى الزمالك .. وصاحب كل ذاك الصراخ والتفاخر حملة تباهٍ كبيرة تؤكد على انتصار الزمالك على منافسه وغريمه الأهلى فى جولة التعاقد مع المديرين الفنيين للموسم الكروى الجديد .. وشملت تلك الحملة فى جانب كبير منها الهجوم على السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى واتهامه بأنه دون الإمكانات وأن الزمالك نجح فى خطف ميتشو والأهلى فشل فى التعاقد مع مدير فنى عالمى..