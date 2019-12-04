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رياضة

تخصيص 15 دقيقة لوسائل الإعلام في تدريب الأهلي غدا

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:23 م
صدى البلد
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عبدالحكيم ابو علم
تقرر السماح لوسائل الاعلام بحضور اول ربع ساعة من مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقرر إقامته الرابعة عصر غدٍ الخميس على ملعب التتش بالجزيرة وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويعقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق ، وحسام عاشور كابتن الفريق مؤتمرا صحفيا للحديث عن مباراة الهلال السوداني في الثامنة مساء غد الخميس بقاعة المؤتمرات باستاد السلام .

ويتحدث فايلر وعاشور خلال المؤتمر الصحفي عن المباراة ، ويردان على الاستفسارات الفنية واسئلة الصحفيين والإعلاميين المتعلقة بها .

ويلتقي الأهلي مع الهلال السوداني فى التاسعة مساء الجمعة على استاد السلام في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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