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أخبار البلد

من حيث المرتب والتمثيل .. قرار جمهوري بمعاملة طارق عامر كـ نائب رئيس وزراء

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:26 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 609 لسنة 2019 بشأن تجديد تعيين طارق حسن علي عامر محافظًا للبنك المركزي لمدة أربعة أعوام اعتبارًا من 27 نوفمبر 2019.

واشتمل القرار بأن يعامل طارق عامر محافظ البنك المركزي، معاملة مالية من حيث المرتب والتمثيل معاملة نائب رئيس وزراء.

نشر ذلك في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.
من حيث المرتب والتمثيل .. قرار جمهوري بمعاملة طارق عامر كـ نائب رئيس وزراء
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