وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تدرس إرسال 14 ألف جندي لمواجهة إيران

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسئوليين أمريكيين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إرسال 14 ألف جندي إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران.





وأضافت الصحيفة أن هناك مخاوف متزايدة من أن أي هجوم على المصالح الأمريكية قد يحصر خيارات الولايات المتحدة في المنطقة.





وأوضح المسئولون الأمريكيون أن إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط يشمل نشر عشرات السفن والمعدات.





وكشفت مجلة نيوزويك الأمريكية، أن القوات الإيرانية الخاصة تستخدم طائرات من دون طيار انتحارية بالقرب من القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.





قالت المجلة، إن هذه الأنشطة تعد مؤشرًا على أن الميليشيات التابعة لإيران تعمل بناء على طلب من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.



