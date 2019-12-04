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أخبار العالم

وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تدرس إرسال 14 ألف جندي لمواجهة إيران

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 11:58 م
الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
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أحمد محرم
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسئوليين أمريكيين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إرسال 14 ألف جندي إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران.

وأضافت الصحيفة أن هناك مخاوف متزايدة من أن أي هجوم على المصالح الأمريكية قد يحصر خيارات الولايات المتحدة في المنطقة.

وأوضح المسئولون الأمريكيون أن إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط يشمل نشر عشرات السفن والمعدات.

وكشفت مجلة نيوزويك الأمريكية، أن القوات الإيرانية الخاصة تستخدم طائرات من دون طيار انتحارية بالقرب من القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

قالت المجلة، إن هذه الأنشطة تعد مؤشرًا على أن الميليشيات التابعة لإيران تعمل بناء على طلب من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

فيما قال مسئول كبير بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن ثمة مؤشرات على احتمال قيام إيران بأعمال عدائية في المستقبل، وسط تصاعد للتوتر بين طهران والولايات المتحدة، وتصاعد التوتر في الخليج العربي.
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