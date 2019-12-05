طريقة عمل بطاطا مشوية بالكراميل

بطاطا مشوية بالكراميل من الحلويات الشهية واللذيذة التى يمكنك إعدادها وتحضيرها فى المنزل على طريقة الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.



مقادير بطاطا مشوية بالكراميل

نصف كيلو بطاطا مشوية

صوص كراميل

نصف كوب فستق مجروش

نصف كوب سكر بني



طريقة تحضير بطاطا مشوية بالكراميل

* يسيح السكر فى طاسة على النار

* يضاف الكراميل

* تقطع البطاطا المشوية وتوضع فى الخليط

* توضع فى طبق التقديم وتزين بالصوص والفستق

