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مرأة

بفستان قصير ومكياج هادئ.. نيرمين الفقي تتألق برفقة أصدقائها

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 01:34 ص
نيرمين الفقى
نيرمين الفقى
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة نيرمين الفقي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة برفقة أصدقائها.

ظهرت نيرمين الفقي، في الصورة بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستانًا قصيرًا يصل إلى أعلى الركبة باللون الأخضر، ولا يحمل أى نقوشات؛ مما منحها إطلالة رائعة وغير مبالغ بها.

وانتعلت نيرمين الفقي، "بوت" طويلًا ونسقت معه شرابا شفافا "كولون"، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات واكتفت بقرطين متوسطتي الحجم.

ومن الناحية الجمالية، وضعت نيرمين الفقى، "مكياج" مرتكزا على الألوان التي كشفت عن جمال ملامحها، واعتمدت على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها.

بفستان قصير ومكياج هادئ.. نيرمين الفقي تتألق برفقة أصدقائها
بفستان قصير ومكياج هادئ.. نيرمين الفقي تتألق برفقة أصدقائها
بفستان قصير ومكياج هادئ.. نيرمين الفقي تتألق برفقة أصدقائها
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