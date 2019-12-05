الإمارات: ملتزمون بوحدة الخليج تحت قيادة السعودية والملك سلمان

أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الخميس، إن بلاده متلزمة بالوحدة الخليجية تحت قيادة المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.





وقال قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر"، "نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل فهي القمة التي تستمد أهميتها من ما يحمله الموقع والمكان من وزن وثقل استراتيجي، ونحن إيماننا بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة الخليجي والعربي راسخ، ومعه التزامنا الوطيد بنجاح مسيرة مجلس التعاون في زمن التشتت والقلق".





وأضاف قرقاش: "قيادة خادم الحرمين الشريفين لهذا الركب المبارك خير عهد وضمان لنجاح واستمرار المسيرة المباركة التي تجمعنا قادة وشعوب".



