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أخبار العالم

الإمارات: ملتزمون بوحدة الخليج تحت قيادة السعودية والملك سلمان

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 07:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الخميس، إن بلاده متلزمة بالوحدة الخليجية تحت قيادة المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز. 

وقال قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر"، "نتطلع إلى قمة الرياض بكل تفاؤل وأمل فهي القمة التي تستمد أهميتها من ما يحمله الموقع والمكان من وزن وثقل استراتيجي، ونحن إيماننا بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة الخليجي والعربي راسخ، ومعه التزامنا الوطيد بنجاح مسيرة مجلس التعاون في زمن التشتت والقلق".

وأضاف قرقاش: "قيادة خادم الحرمين الشريفين لهذا الركب المبارك خير عهد وضمان لنجاح واستمرار المسيرة المباركة التي تجمعنا قادة وشعوب".

وستناقش القمة الخليجية المزمع عقدها في الرياض يوم الثلاثاء المقبل، عددًا من الموضوعات المهمة لتعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى تدارس التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والأوضاع الأمنية في المنطقة، وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس.
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