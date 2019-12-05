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فن

سبب طلاق أصالة | نسرين طافش تثير الجدل على جوجل

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 10:41 ص
نسرين طافش
نسرين طافش
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قسم الفن
تصدرت الفنانة نسرين طافش مؤشر البحث جوجل في مصر بعد إعلان تامر أمين خبر طلاق أصالة من زوجها المخرج طارق العريان لتأكيد الشائعات التي انتشرت حولهما خلال الفترة الأخيرة.

سبب تصدر نسرين طافش ما أشيع عن وجود قصة حب ربطت بينها وزوج أصالة، وزاد البعض وتحدث عن زواجهما وسفرهما معا للخارج بعد انفصال النجمة السورية عن زوجها.

وكانت قد ردّت الفنانة نسرين طافش على ما تردّد بشأن ارتباطها من المخرج طارق العريان وطلاق المطربة أصالة وهو أول رد رسمى لها بعد انتشار هذه الشائعات.

وقالت نسرين طافش في تصريحات تليفزيونية: "إن كل ما يمكن قوله أن ما يتردد غير صحيح وما يشيع هذه الشائعة هم ناس فاضية كما وصفتهم المطربة أصالة والتى ردت بقوة عليهم.

كما سبق أن ظهر المخرج طارق العريان ضيفًا على أحد البرامج، وأعرب عن استيائه من شائعات زواجه من الفنانة نسرين طافش ، وأكد أنه طوال الوقت يتعرض لهذه الشائعات التي لا تستحق الرد من وجهة نظره.
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