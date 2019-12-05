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أخبار البلد

هعورك.. رسالة ساخرة من رامى رضوان لعمرو خليل

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:04 ص
الإعلامى رامى رضوان
الإعلامى رامى رضوان
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أمل مجدى
نشر الإعلامى رامى رضوان ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك برومو البرنامج الجديد للإعلامى عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم ووجه لهما رسالة تهنئة على برنامجهما الجديد .

كتب رضوان "الف مبروووووك أخويا وصديقي الغالي عمرو خليل ، والمحترمة الراقية ريهام إبراهيم بالتوفيق والنجاح لكما.


وتابع ساخرًا " يا عمرو..احذذذر ومنافستي في المناديل..هعورررك ".

جدير بالذكر أن الإعلامى عمرو خليل سيقدم برنامج من مصر بصحبة الإعلامية ريهام ابراهيم على شاشة القناة الفضائية cbc .

وآخر اعمال الإعلامى عمرو خليل كانت برنامج اليوم الذى كان يقدمه على شاشة قناة dmc .
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