حق الشعب.. استرداد 477 فدانا و46 ألف متر من أراضي الدولة في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ان إجمالي ما تم إزالته من التعديات على أراضى أملاك الدولة بلغ 562 حالة تعد بمساحة 477 فدانا و18 قيراطا و18 سهما بالإضافة إلى 46 ألفا و 687 متر مبان مخالفة على أراضى أملاك الدولة، خلال الموجه الـ ١٤ لحملات استرداد أراضي أملاك الدولة.



وأضاف محافظ الشرقية انه ذلك جاء تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بالحفاظ على ممتلكات الدولة واستعادة حق الشعب من خلال تنفيذ حالات الإزالة لغير الجادين في إجراءات التقنين، وتطبيق القانون على المخالفين.



وأوضح محافظ الشرقية أن الموجة الـ 14 شملت الحالات التي لم تتقدم بأى طلبات تقنين وما زالت متعدية على أراضى الدولة وغير راغبة في تنفيذ القانون أو الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تثبت جدية ولم تستكمل باقي الأجراءات من سداد لرسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة.



وقال إن الموجة 14، شملت أيضا، الحالات التى أقرت لجان التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط بالإضافة إلى حالات التعدي على أراضى المنفعة العامة.



وأكد محافظ الشرقية أهمية استكمال استرداد حق الشعب وإستعادة أملاك وأراضى الدولة واستمرار الحملات بشكل يومي لإزالة كافة التعديات التي تم حصرها خلال الفترة الماضية والإزالة الفورية لأي تعديات جديدة والتعامل بكل حسم مع المتعدين علي أراضي الدولة.