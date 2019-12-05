صرح ببناء 9 عقارات مخالفة.. ضبط موظف بوحدة محلية بالمنصورة

نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة المنصورة لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى وتمكين بعض الأشخاص من بناء عقارات سكنية مخالفة على أراضٍ زراعية دون ترخيص.





أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص (فنى شئون هندسية بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة المنصورة - مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) بإستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع (9 أشخاص – مقيمين بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) ، وتمكينهم من بناء (9 عقارات) على أراضى زراعية بدون ترخيص.





وعدم إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك التعديات بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.





وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من رئاسة مركز ومدينة المنصورة ، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع.





بإستدعاء المتحرى عنه وبمواجهته أقر بإرتكابه للوقائع المُشار إليها.



