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أخبار البلد

القبض على ألماني في مطار القاهرة حاول تهريب مستحضرات تجميل

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 05:00 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
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نورهان خفاجي
أحبط رجال إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل، اليوم الخميس، بحوزة راكب ألماني من أصل مصري، بالمخالفة للقانون.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة ، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من فرانكفورت إشتبه ميلاد رسمى مأمور اللجنه الجمركية فى راكب ألمانى الجنسية من أصل مصرى قادم من ألمانيا.

وأوضح أنه تم العرض على مجدى فريد مدير الجمرك بالإنابة؛ فقرر تمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة الـ"إكس راى"، بمعرفة محمود شحاته، مأمور الفحص؛ فتم تأكيد الاشتباه.

وأشار إلى أنه وبالعرض على عصام محمدين مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من حسن خليفة مأمور الجمرك ، تحت إشراف حسن عبد اللطيف مدير الحركة.

وبتفتيش الحقائب، تبين وجود 2600 عبوة من مستحضرات التجميل والعناية الشخصية مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

وقرر  جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب  بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 140 لسنة 2019 .
القبض على ألماني في مطار القاهرة حاول تهريب مستحضرات تجميل
القبض على ألماني في مطار القاهرة حاول تهريب مستحضرات تجميل
القبض على ألماني في مطار القاهرة حاول تهريب مستحضرات تجميل
القبض على ألماني في مطار القاهرة حاول تهريب مستحضرات تجميل
القبض على ألماني في مطار القاهرة حاول تهريب مستحضرات تجميل
القبض على ألماني في مطار القاهرة حاول تهريب مستحضرات تجميل
القبض على ألماني في مطار القاهرة حاول تهريب مستحضرات تجميل
القبض على ألماني في مطار القاهرة حاول تهريب مستحضرات تجميل
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