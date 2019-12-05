بـ هوت شورت.. رولا سعد تتألق بإطلالة جذابة

حرصت المطربة اللبنانية رولا سعد على مشاركة جمهورها، صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام".



ظهرت رولا سعد خلال الصورة بتيشيرت زيتى وهوت شورت ابيض، وارتدت طرحة على شكل قبعة أبرزت جمالها ورشاقتها، ووضعت ميكب بألوان مناسبة لبشرتها أبرز جمالها، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا بطريقة جذابة".



وعلقت رولا سعد على الصورة قائلة "اذا كنت تملك حلم فعليك المحافظة عليه"



طرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.



يذكر أن رولا سعد طرحت كليب "اتقدم يا فرعون"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية السابقة التي استضافتها مصر.





وأهدت رولا سعد كليب "اتقدم يا فرعون" للشعب المصري، وللنجم محمد صلاح وكذلك لدعم منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.



