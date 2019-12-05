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رياضة

دودو الجباس: عانينا من الإرهاق بسبب رحلة نيجيريا.. فيديو

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 11:18 م
دودو الجباس
دودو الجباس
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محمد رشاد
أبدى دودو الجباس مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سعادته بفوز فريقه اليوم على حساب النجوم بنتيجة 6-1، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات كأس مصر.

وسجل دودو الجباس هدفين في فوز فريقه بسداسية باللقاء الذي كان ضمن مباريات دور الـ32 من البطولة المحلية.

وقال الجباس في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون سبورت: "مباريات كأس مصر ليست سهلة مهما كان المنافس، والنجوم كان متواجدا من قبل في الدوري، الفريق عائد من نيجيريا والرحلة لم تكن سهلة، كان هناك إرهاق بعض الشىء".

وتابع: "كان مهما جدًا أن نتخطى مباراة الكأس لأننا مقبلين على مباراة يوم الأحد في الكونفدرالية، ديسابر عمل تدوير بين لاعبي بيراميدز، فهي ميزة عندما يكون فريق كبير ولديه لاعبون كثيرون".

وأردف: "أحاول أن أجتهد في الملعب، لدينا أطراف هائلة ومميزة وتستطيع إرسال العرضيات وتوقعها، الحمد لله وفقت في المباراة بفضل الله تعالى وتمكنت من تسجيل هدفين".
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