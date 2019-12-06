أحمد مرتضى: فتح حجز تذاكر الزمالك وأول أغسطس على تذكرتي بعد قليل

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي أنه سيتم فتح باب حجز التذاكر الخاصة بمباراة فريق الكرة الأول وفريق أول أغسطس الأنجولي على موقع تذكرتي بعد قليل.



وأضاف أحمد مرتضى أنه يتمنى ان تنجح التجربة التي تعد الأولى لتستمر دائمًا حرصًا على راحة الجماهير وسلامتهم.



ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي مساء السبت المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



ومنذ قليل تم وضع منفذ لتذكرتي بجوار مسجد الحامدية الشاذلية والبيع يبدأ من العاشرة صباح الغد.



وتم تحديد ٩ أماكن لفروع أورانج لتسليم التذاكر أو الفاي أي دي وهم: نادي السكة الحديد وطيبة مول ومول العرب وكايرو فيستيفال وجسر السويس وزهراء المعادي والدقي شارع محيي الدين أبوالعز والمهندسين والهرم.