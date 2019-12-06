ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد مرتضى: فتح حجز تذاكر الزمالك وأول أغسطس على تذكرتي بعد قليل

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:40 ص
الزمالك
الزمالك
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي أنه سيتم فتح باب حجز التذاكر الخاصة بمباراة فريق الكرة الأول وفريق أول أغسطس الأنجولي على موقع تذكرتي بعد قليل.

وأضاف أحمد مرتضى أنه يتمنى ان تنجح التجربة التي تعد الأولى لتستمر دائمًا حرصًا على راحة الجماهير وسلامتهم.

ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس الأنجولي مساء السبت المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ومنذ قليل تم وضع منفذ لتذكرتي بجوار مسجد الحامدية الشاذلية والبيع يبدأ من العاشرة صباح الغد.

وتم تحديد ٩ أماكن لفروع أورانج لتسليم التذاكر أو الفاي أي دي وهم: نادي السكة الحديد وطيبة مول ومول العرب وكايرو فيستيفال وجسر السويس وزهراء المعادي والدقي شارع محيي الدين أبوالعز والمهندسين والهرم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أورنج تعلن رعايتها لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 سنة

الزمالك يتلقى العزاء في الراحل علاء علي بـ مسجد الحامدية الشاذلية

الزمالك يقيم عزاء الراحل علاء علي.. الخميس المقبل

الزمالك يقرر تخصيص معاش شهري لأسرة الراحل علاء علي

عبد العزيز عبدالشافي ومرتضى منصور في عزاء علاء علي.. صور

الأمن يستقر على 15 ألف مشجع لـ مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي

ترشيحاتنا

ملخص أهداف مباراة السعودية وقطر بنصف نهائي خليجي 24

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. تعرف على مواصفات الورقة الامتحانية

الزمالك يفاضل بين ملعبين للتعاقد مع أحدهما بحق انتفاع 25 عاما

عدلي القيعي: مرحبا بالزمالك على إستاد الأهلي في مبارياته الأفريقية

بسبب الكاتشب.. زبونة تهدد العاملين في مطعم وجبات سريعة شهير بـ مسدس

عودة الإعلامي اسامة كمال لـ القاهرة والناس | بكري يكشف مصير الإبراشي والديهي

AdvertisementS

أول رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية على قطر بـ خليجى 24

الأهلى يقيد لاعبا جديدا بقائمته الإفريقية قبل مواجهة الهلال السوداني | تعرف عليه

مصدر: حمدى النقاز يتراجع ويرغب فى العودة إلى الزمالك

استاد الأهلي.. الكاف يحسم مكان استضافة مباراة الزمالك وبطل أنجولا

أخبار الرياضة .. رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية.. حمدي النقاز يرغب في العودة إلى الزمالك

ليلة المباراة .. تغييرات كبيرة فى الأهلى قبل مواجهة الهلال السوداني

الزمالك يفاضل بين ملعبين للتعاقد مع أحدهما بحق انتفاع 25 عاما

رسالة هامة من عدلي القيعي إلى جمهور الأهلى بعد حق الانتفاع بملعب السلام

موعد مباراة الأهلى والهلال السوداني بأبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي يكشف موقف المدينة الرياضية بعد التعاقد مع استاد السلام

تعرف على قائمة الأهلي النارية لمواجهة الهلال السوداني

أخبار نادي الزمالك اليوم.. الإدارة تفاضل بين ملعبين للتعاقد بحق انتفاع 25 عاما.. وكارتيرون يكشف خطة تخطي بطل أنجولا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب تصرف غير لائق.. أب يعاقب ابنته بأغرب طريقة.. شاهد ما فعل

لحم حمير ولاكلاب.. طريقة تكشف نوع اللحم المفروم

فيس بوك يفضح عملية احتيال نفذتها سيدة للحصول على إعانات مالية.. صور