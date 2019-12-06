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رياضة

بريزنتيشن تدرس تكريم المنتخب الأوليمبي بعد الفوز ببطولة أفريقيا والصعود للأولمبياد

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:31 ص
عمرو الجنايني رئيس
عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المعينة
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نور عادل
تبحث شركة بريزنتيشن سبورت برئاسة منتصر النبراوي، تكريم منتخبنا الوطني الأوليمبي، بعد إنجاز الفوز ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة ،والتي أقيمت في مصر مؤخرًا، بالإضافة للتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠.

ويعقد مسئولو بريزنتيشن اجتماعات مكثفة مع نظرائهم في إتحاد الكرة، لبحث طريقة التكريم المناسبة والموعد الأفضل، الذي يراعي الارتباطات والمسابقات الكروية المختلفة.

وتعمل شركة بريزنتيشن الرائدة في مجال التسويق الرياضي دائما على دعم الرياضة المصرية في مختلف الألعاب، والوقوف خلف الفرق واللاعبين الذين يرفعون اسم مصر في مختلف المحافل القارية والعالمية، ايمانًا بدور الشركة في النهوض بالرياضة المصرية وتوفير الدعم للأندية والمنتخبات الوطنية.

ونجحت شركة بريزنتيشن في تنظيم حفلات القرعة والافتتاح والختام لبطولة امم افريقيا للشباب تحت ٢٣ سنة، بشكل رائع نال استحسان الجميع داخل القارة الأفريقية، لتؤكد الشركة ريادتها في مجال التنظيم والتسويق الرياضي.
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