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أخبار العالم

المنظمة الدولية للهجرة تشيد بتعاون السلطات الموريتانية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:20 ص
المنظمة الدولية للهجرة
المنظمة الدولية للهجرة
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أ ش أ

أشادت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في موريتانيا لورا لونغاروتي، بتعاون السلطات الموريتانية ودعمها للمهاجرين.

وأكدت المسؤولة الأممية - في تصريحات صحفية مساء أمس /الخميس/ - أن موريتانيا تعاونت بشكل كبير مع حادثة غرق المهاجرين قبالة شواطئ البلاد فجر الخميس، مضيفة أنها "تتعاون بطريقة فعالة مع الوكالات الموجودة في مدينة نواذيبو الموريتانية شمال البلاد".

وأكدت لونغاروتي أن أولوية المنظمة حاليا هي "الرعاية الصحية للناجين، وتقديم المساعدة اللازمة لهم".
وانتشل خفر السواحل الموريتاني - فجر اليوم - 58 جثة ونقلت 10 آخرين على وجه السرعة إلى المستشفى في حين تم إيواء 85 آخرين بعد غرق قارب تقليدي على متنه أكثر من مائة وثلاثين مهاجر قبالة الشواطئ الموريتانية وبالتحديد عند منطقة "قلب أجمل" قرب مدينة نواذيبو.

ودعت وزارة الداخلية الموريتانية إلى وضع حد لظاهرة الهجرة، مضيفة أن هذا الوضع يعيد إلى الذاكرة المأساة التي تسببها ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تودي بحياة العديد من الشباب الإفريقي.
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