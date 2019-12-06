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مرأة

رشاقة وأناقة.. صور تكشف إطلالات شيريهان في عيد ميلادها

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:33 ص
شيريهان
شيريهان
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هاجر هانئ
تحتفل اليوم الفنانة شيريهان بعيد ميلادها الذي يصادف اليوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر، والتى أتمت عامها الـ55، ولكن على الرغم من تخطيها حاجز الخمسين إلا أنها مازالت تخطف الأنظار بمجرد ظهورها فى مختلف المناسبات.

وتتمتع الفنانة شريهان بجمال لافت كما تحرص على اقتناء الأزياء وقطع الملابس التى تكشف عن رشاقتها وأناقتها وذوقع الرفيع فى اختيار الإطلالات التى تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك.

وتتميز إطلالات شريهان بأنها مواكبة لأحدث صيحات الموضة، و تجمع بين الأناقة و الرقى أيضا، كما تحرص على تنسيق المجوهرات الفخامة التى تزيد من فخامة إطلالتها.

تفضل شريهان أيضا اختيار تسريحات الشعر وصيحات المكياج التى تبرز جمال ملامحها و وجهها الجذاب.
رشاقة وأناقة.. صور تكشف إطلالات شيريهان في عيد ميلادها
رشاقة وأناقة.. صور تكشف إطلالات شيريهان في عيد ميلادها
رشاقة وأناقة.. صور تكشف إطلالات شيريهان في عيد ميلادها
رشاقة وأناقة.. صور تكشف إطلالات شيريهان في عيد ميلادها
رشاقة وأناقة.. صور تكشف إطلالات شيريهان في عيد ميلادها
رشاقة وأناقة.. صور تكشف إطلالات شيريهان في عيد ميلادها
رشاقة وأناقة.. صور تكشف إطلالات شيريهان في عيد ميلادها
رشاقة وأناقة.. صور تكشف إطلالات شيريهان في عيد ميلادها
رشاقة وأناقة.. صور تكشف إطلالات شيريهان في عيد ميلادها
رشاقة وأناقة.. صور تكشف إطلالات شيريهان في عيد ميلادها
رشاقة وأناقة.. صور تكشف إطلالات شيريهان في عيد ميلادها
رشاقة وأناقة.. صور تكشف إطلالات شيريهان في عيد ميلادها
رشاقة وأناقة.. صور تكشف إطلالات شيريهان في عيد ميلادها
رشاقة وأناقة.. صور تكشف إطلالات شيريهان في عيد ميلادها
رشاقة وأناقة.. صور تكشف إطلالات شيريهان في عيد ميلادها
رشاقة وأناقة.. صور تكشف إطلالات شيريهان في عيد ميلادها
رشاقة وأناقة.. صور تكشف إطلالات شيريهان في عيد ميلادها
رشاقة وأناقة.. صور تكشف إطلالات شيريهان في عيد ميلادها
رشاقة وأناقة.. صور تكشف إطلالات شيريهان في عيد ميلادها
رشاقة وأناقة.. صور تكشف إطلالات شيريهان في عيد ميلادها
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رشاقة وأناقة.. صور تكشف إطلالات شيريهان في عيد ميلادها

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