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الأرصاد: الطقس يميل إلى الدفء على أغلب الأنحاء .. فيديو

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:49 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكد دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن الأحوال الجوية تميل إلى الدفء على أغلب السواحل الشمالية وعلى أغلب محافظات الجمهورية خلال ساعات النهار وهو ما يميز الطقس الخريفي في مصر.

وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر عبر قناة مصر الأولى بالتليفزيون المصري أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية مشيرا إلى أن الجو قابل لاستمتاع المواطن بحياته اليومية .

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن الطقس يميل إلى البرودة خلال فترات الليل وتنخفض درجات الحرارة عن فترات النهار مؤكدا أن درجات الحرارة تسجل 12 إلى 14 درجة ناصحا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية خلال فترات الليل.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد أن الشبورة المائية كثيفة في المناطق القريبة من المسطحات المائية أو المزروعات ولكن تتلاشى تماما بعد الساعة التاسعة صباحا.

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد إن فرص سقوط الأمطار محتملة وقد تكون خفيفة إلى متوسطة على محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر مؤكدا أن الملاحة البحرية مستقرة
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