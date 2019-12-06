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ديني

بث مباشر لخطبة وصلاة الجمعة من المنصورة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 11:37 ص
بث مباشر لخطبة وصلاة
بث مباشر لخطبة وصلاة الجمعة من المنصورة
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محمد شحتة
يقدم موقع صدى البلد، بثا مباشرا لخطبة وصلاة الجمعة من مسجد الرحمة بالمنصورة، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة بعنوان "من سنن الله تعالى الكونية.. إجراء المسببات على الأسباب".

وطالبت وزارة الأوقاف، في بيان لها، جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وتنطلق القافلة الدعوية العشرون المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة صباحًا إلى القاهرة الجديدة وتضم القافلة ستة علماء من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع: ”من سنن الله تعالى الكونية إجراء المسببات على الأسباب”.

وقالت وزارة الأوقاف، إن هذه القافلة تأتي في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف برعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

ويأتي ذلك في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف.

من ناحية أخرى تفتتح وزارة الأوقاف الجمعة المقبلة ستة مساجد بمحافظة الدقهلية، بعد إحلالها وتجديدها، وهي:
1- المسجد الكبير بقرية شبراويش – مركز أجا .
2- مسجد الرحمة – عزبة الكونت – منية النصر.
3- المسجد الكبير – قرية الموافي – بلقاس.
4- المسجد القديم – الديرس – مركز أجا.
5- مسجد عمرو بن العاص – قرية نوسا الغيط – أجا.
6- مسجد النويرة – مركز أجا.

وذلك في إطار خطة الوزارة ومسئوليتها تجاه عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.
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