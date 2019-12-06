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رياضة

محمود متولي يبدأ مرحلة جديدة من التأهيل بـ الأهلي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 12:48 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يبدأ محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاثنين المقبل، تنفيذ مرحلة جديدة من التأهيل وذلك بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي.

وخضع اللاعب طوال الفترة الماضية لوحدات علاجية وبدنية في الجيم على أن يبدأ الإثنين المقبل مرحلة الجري حول الملعب تمهيدًا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة وفقًا لجاهزية اللاعب واستجابته للعلاج.

وكان محمود متولي قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أثناء مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، غادر على إثرها الملعب وينفذ حاليا برنامجا تأهيليا للتعافي من هذه الإصابة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الهلال السوداني في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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