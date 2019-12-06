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رياضة

فريق سيدات السلة بـ الأهلي يواجه فاب الكاميروني في البطولة الإفريقية اليوم

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:02 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يواجه الفريق الأول لكرة السلة سيدات، بالنادي الأهلي فريق فاب الكاميروني اليوم، في أولى مباريات المجموعة الثانية في البطولة الإفريقية التي تنطلق اليوم الجمعة في مصر وتستمر حتى ١٥ ديسمبر الجاري.

وتقام المباراة في الرابعة والنصف عصرا على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وكان فريق سيدات السلة بالأهلي قد دخل معسكرا مغلقا لمدة ٤ ايّام، استعدادا لمنافسات البطولة الإفريقية.

ويشارك الأهلي في المجموعة الثانية التي تضم أندية فيروفيارو الموزمبيقي، وفاب الكاميروني، أي أس بي الكونغولي.
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